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В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание и морозы: где будет холоднее всего

17 октября 2021, 12:06

Завтра в некоторых регионах температура воздуха опустится до минусовой отметки термометра.

Заморозки
В Украину идет похолодание с морозами / УНИАН

Уже с завтрашнего дня в Украине заметно похолодает. Особенно это касается западных, северных и центральных областей, сообщает Укргидрометцентр.

Так, на Западе температура воздуха днем опустится до +7...+11 градусов. Кроме того, в Волынской, Львовской, Ровненской и Тернопольской областях возможны дожди. На Севере столбики термометров будут держаться на уровне +8...+10 градусов. Такую же ситуацию прогнозируют в центральных регионах.

Возможны морозы

"Минусовая" температура сейчас будет только ночью. Например, -1 градус можно ждать жителям Буковины. На Ивано-Франковщине обещают 0...+2, а на Львовщине – +1...+3.

В Украину идет похолодание с морозами / Фото Укргидрометцентра

Дожди на Востоке и Юге

Днем 19 октября температура воздуха будет такой же, как и днем ранее. Правда, заморозки могут прийти ночью в Черниговскую и Сумскую области. На следующий день прогнозируют уже -1.

В то же время восточные и южные регионы накроют дожди. Правда, 20 октября они закончатся. Однако ночи в регионах тоже станут холоднее – +1...+3 градуса.

К слову, ночные заморозки будут и в Киеве. Синоптики предупреждают о 0...+2 градуса.

Однако уже 21 октября во всех регионах снова потеплеет.

Погода 20 октября / Фото Укргидрометцентра

Какой будет зима 2021-22 в Украине

  • По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
  • По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
  • Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.
viber
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