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В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет до +20

18 октября 2021, 18:58

С 20 октября в Украину придет потепление и новое "бабье лето".

осень
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни порадует своим теплом. Как прогнозируют синоптики, в некоторых регионах стоит ожидать до +20 тепла и прихода "бабьего лета".

Синоптик Наталка Диденко отмечает, что во вторник, 19 октября, будет еще холодно, днем ​​не выше +7 +12 градусов, а ночью до небольших "минусов".

С 20 октября в большинстве областей Украины потеплеет. Максимально ожидается до +15 +18 градусов. Такая температура сохранится до 23 октября.

На выходных, 23−24 октября, начиная с западных и северных областей, в страну начнет заходить холодный воздух.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что с четверга, 21 октября, температура воздуха в Украине прогреется от +12 до + 20. Теплее всего будет на Западе Украины и на Севере.

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Осадков не прогнозируют. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице неделя начнется с пасмурной и прохладной погоды, во вторник ожидается дождь. Ночью от +2 до +5 градусов, днем +10 +11 градусов.

21 октября в Киев тоже придет потепление, ночью до +9 градусов, днем +17 +18 градусов.

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На выходных, 23 октября, температура воздуха снова пойдет вниз, до +12 градусов.

Как отмечают специалисты, из-за перепадов температуры в Украине многие деревья могут снова зацвести, что приведет к потере урожая в будущем году.

Погода в Украине

Ранее синоптик Татьяна Негадайлова рассказала, что по ее предварительному прогнозу, зима в этом году обещает быть более "традиционной" для нашего региона.

По ее словам, после завершения 30-летнего климатического периода в 2020-м, уже первая зима была непривычной, и имела все сезонные признаки предыдущего тридцатилетия – с 1961 по 1990 год.

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