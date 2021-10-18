Резкое потепление придет на смену дождям и заморозкам в Украине: прогноз на середину октября

Украинцев ждут погодные качели/ УНИАН

Погода в Украине уже с понедельника, 18 октября принесет холодные дожди на значительную территорию. Дневная температура опустится до +10 градусов, а ночью местами стоит ожидать заморозков.

Согласно данным украинского гидрометцентра, 18 октября атмосферный фронт затронет западные, Винницкую и Житомирскую области. Здесь будет пасмурно, дождливо, температура воздуха днем будет колебаться в пределах 7-13 градусов со знаком "плюс".

Прогноз погоды в Украине на 18 октября / meteo.gov.ua

Также осадки возможны в Ровненской, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Ночи станут холоднее - ожидается +2+4 градуса, а в Черновицкой области столбики термометров опустятся до -1.

Погода 19 октября

Во вторник атмосферный фронт переместится в центр, на восток и юг, оставив западные и миновав северные области. Температура на севере и востоке ожидается +5+9, а в остальных областях +8+12.

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Прогноз погоды в Украине на 19 октября / meteo.gov.ua

Ночью 0...+5, на юге +4...+7 градусов. Заморозки могут прийти ночью в Черниговскую и Сумскую области, тут прогнозируют уже -1 градус. Синоптики предупреждают о падении температуры до 0...+2 градуса и в Киеве.

Погода 20 и 21 октября

В среду осадки прекратятся, будет солнечно. На западе потеплеет до +12...+15, на остальной части страны +7...+13 градусов. Ночью заморозки на севере, а в других областях до +5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 октября / meteo.gov.ua

В четверг, 21 октября, в Винницкой, Черновицкой, Одесской областях и в Крыму будет доходить до +20. На западе, в центре и на востоке до +16. Ночью в большинстве регионов ожидается мороз.

Ранее синоптик Татьяна Негадайлова рассказала, что по ее предварительному прогнозу, зима в этом году обещает быть более "традиционной" для нашего региона.

По ее словам, после завершения 30-летнего климатического периода в 2020-м, уже первая зима была непривычной, и имела все сезонные признаки предыдущего тридцатилетия – с 1961 по 1990 год.