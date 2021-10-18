УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Резкое потепление придет на смену дождям и заморозкам в Украине: прогноз на середину октября

18 октября 2021, 08:12
Прослушать новость
Остановить

Синоптики предупредили о переменчивой погоде в Украине на этой неделе.

Украинцев ждут погодные качели/ УНИАН

Погода в Украине уже с понедельника, 18 октября принесет холодные дожди на значительную территорию. Дневная температура опустится до +10 градусов, а ночью местами стоит ожидать заморозков.

Согласно данным украинского гидрометцентра, 18 октября атмосферный фронт затронет западные, Винницкую и Житомирскую области. Здесь будет пасмурно, дождливо, температура воздуха днем будет колебаться в пределах 7-13 градусов со знаком "плюс".

Прогноз погоды в Украине на 18 октября / meteo.gov.ua

Также осадки возможны в Ровненской, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Ночи станут холоднее - ожидается +2+4 градуса, а в Черновицкой области столбики термометров опустятся до -1.

Погода 19 октября

Во вторник атмосферный фронт переместится в центр, на восток и юг, оставив западные и миновав северные области. Температура на севере и востоке ожидается +5+9, а в остальных областях +8+12.

Реклама
Прогноз погоды в Украине на 19 октября / meteo.gov.ua

Ночью 0...+5, на юге +4...+7 градусов. Заморозки могут прийти ночью в Черниговскую и Сумскую области, тут прогнозируют уже -1 градус. Синоптики предупреждают о падении температуры до 0...+2 градуса и в Киеве.

Погода 20 и 21 октября

В среду осадки прекратятся, будет солнечно. На западе потеплеет до +12...+15, на остальной части страны +7...+13 градусов. Ночью заморозки на севере, а в других областях до +5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 октября / meteo.gov.ua

В четверг, 21 октября, в Винницкой, Черновицкой, Одесской областях и в Крыму будет доходить до +20. На западе, в центре и на востоке до +16. Ночью в большинстве регионов ожидается мороз.

Ранее синоптик Татьяна Негадайлова рассказала, что по ее предварительному прогнозу, зима в этом году обещает быть более "традиционной" для нашего региона.

По ее словам, после завершения 30-летнего климатического периода в 2020-м, уже первая зима была непривычной, и имела все сезонные признаки предыдущего тридцатилетия – с 1961 по 1990 год.

Автор: Сергей Кущ
viber
погода осадки Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Резкое потепление придет на смену дождям и заморозкам в Украине: прогноз на середину октября». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открыткахКак лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открытках Самый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тестеСамый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тесте Может вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечкуМожет вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку Ковид не закончится никогда: нужен ли Украине локдаунКовид не закончится никогда: нужен ли Украине локдаун В Сенате Франции заявили, что Зеленский блокирует выполнение соглашения "Нормандии"В Сенате Франции заявили, что Зеленский блокирует выполнение соглашения "Нормандии"

Последние новости

08:19

Коронавирус в Украине 18 октября: за сутки выявили меньше 10 тыс. новых зараженных COVID-19

08:12

Резкое потепление придет на смену дождям и заморозкам в Украине: прогноз на середину октября Видео

07:57

Гороскоп на 18 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обиды близких или значительные перемены в жизни Видео

07:45

Что будет, если весь газ отнять и поделить мнение

07:29

В поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщину Видео

Реклама
06:50

США опубликовали карту с Крымом в поддержку Украины, но по ошибке перевернули флаг Видео

06:30

Чувства напоказ или скромное молчание: как распознать влюбленность знаков зодиака

06:28

Возвращение в СССР: почему принудительная вакцинация - это плохая идея мнение

06:25

Завершение ретроградности Меркурия: какие запреты будут сняты

05:53

Всемирный день женского счастья: душевные поздравления и милые картинки

05:30

Бабье лето отменяется: Украину завалит снегом, синоптики назвали дату Видео

05:20

Астролог рассказала, чем опасно полнолуние 20 октября Видео

05:05

Как распознать и развить способности ребёнка: советы для родителей

04:29

Как правильно заморозить готовую пищу: легкие и быстрые способы сохранить истинный вкус блюда Видео пресс-релиз

03:15

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

02:01

Возраст не помеха: 70-летняя женщина родила первенца

01:30

Цены на хлеб взлетят: эксперт предупредил о рекордном подорожании Видео

00:12

Приметы на 18 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17 октября, воскресенье
23:59

Все плакали: на Танцах со звездами "оживили" Кузьму Скрябина Видео

23:32

Цены на продукты рекордно "взлетели": что подорожало больше всего Видео

Реклама
23:04

Загадочная смерть дипломата в Киеве: в полиции раскрыли подробности Видео

22:57

Побила все рекорды: за месяц "Игра в кальмара" принесла Netflix около $900 миллионов Видео

22:22

На Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИ Видео

22:16

"Не мог сказать ни слова": на Закарпатье мальчик попал в больницу из-за опасной игрушки Видео

22:03

Приводят к бедности: названы места, где категорически нельзя хранить деньги Видео

21:45

Зеленский допускает обмен Медведчука на пленных в РФ: названо условие Видео

21:43

В Киеве пьяный мужчина устроил дебош и сломал нос ребенку на улице

21:24

Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает и налетит ливень Видео

21:15

Магнитная буря растянется на 4 дня: как пережить удар в 4 балла Видео

21:10

Мест нет: в Харькове тяжело больную коронавирусом выгнали из больницы Видео

20:49

В Украине достаточно газа для населения по нормальным ценам - Зеленский Видео

20:34

Названа самая популярная среди украинцев вакцина против коронавируса Видео

19:56

В СНБО "случайно" назвали 108 человек "ворами в законе": Данилов назвал виновных Видео

19:53

Одесских копов развлекали мужчины в стрингах и с цветами: Сеть взорвали странные кадры

19:45

Как живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларов мнение

19:16

ОБСЕ досрочно приостановила наблюдательную миссию на Донбассе Видео

19:08

Названы специи, которые чаще всего подделывают Видео

19:00

Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

18:35

Сугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зима Видео

18:31

Легендарный Stromae выпустил первую за три года песню: клип на нее сняли в Киеве Видео

Реклама
18:10

"Газопровод уже полностью готов к работе": российский дипломат назвал последний шаг к запуску СП-2 Видео

17:57

Стало известно, сколько украинцев на самом деле ежедневно заражается коронавирусом Видео

17:55

"Последняя возможность": экс-посол Украины во Франции рассказал, когда Макрон может посетить Киев Видео

17:38

Двери в НАТО для Украины открыты - глава Пентагона Видео

17:26

Ученые назвали самый счастливый возраст европейцев

17:03

Страшное ДТП в Харькове: Зайцева выплачивает семьям погибших по 30 гривен компенсации Видео

16:47

"Грел кресло Путина": у Зеленского высмеяли Медведева за украинофобский опус Видео

16:43

Сбились с дороги и два дня блуждали в горах: в Греции на Афоне спасли двух украинцев Видео

16:25

70 гривен за пачку: цены на сигареты в Украине рекордно взлетят Видео

16:20

Количество людей, находящихся за чертой бедности, удвоилось - ООН

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять