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Бабье лето отменяется: Украину завалит снегом, синоптики назвали дату

18 октября 2021, 05:30
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Уже через неделю в Украине прогнозируется резкая смена погоды, предупредили синоптики.

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Через неделю в Украине прогнозируются снегопады / 1zoom.ru

В Украине в понедельник, 18 октября, на севере и западе прогнозируются дожди, которые принесет атмосферный фронт, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, температура воздуха ожидается +9 +13 градусов, на юге до +15 градусов.

Синоптик подчеркнула, что над Киевом погоду будет определять атмосферный фронт.

Диденко добавила, что по ее прогнозу в столице ожидается облачность и кратковременные дожди.

Обратим внимание, что по прогнозу ресурса Ventusky, уже через неделю в Украине прогнозируется резкая смена погоды.

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В понедельник, 25 апреля, в восточных областях Украины ожидается снег. Такая же погода зацепит Харьков и Днепр.

/ Скриншот Ventusky.com

В то же время во вторник, 26 октября, снежная полоса уйдет на север Украины. Осадки прогнозируются в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, а также на части Черкасской и Кропивницкой областей.

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/ Скриншот Ventusky.com

Ранее сообщалось, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.

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