В ноябре придет зима: синоптики рассказали, когда Украину завалит снегом

Погода на ноябрь в Украине / pixabay

Погода в Украине в конце октября будет холодной, а в ноябре в страну придет зима. Такой прогноз озвучили синоптики и климатологи.

Глубокая осень, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, придет после 25 октября, когда прорвавшийся с севера циклон принесет кратковременные, но ощутимые морозы – две-три ночи может быть до - 7 градусов.

Погода в Украине в ноябре

Ноябрь 2021 в Украине начнется с дождя. Далее придет похолодание и минусовая температура днем, а также налетит снег с дождем.

По прогнозу синоптиков, уже в середине ноября украинцы смогут ощутит настоящую зиму. Выпадет снег и будет мороз. Второй снег стоит ожидать к 24-25 ноября. Морозная погода уже будет держаться вплоть до декабря.

Климатолог Вазима Мартазинова отмечает, что в начале ноября будет прохладно. Ожидается, что температура воздуха составит около 0 градусов днем и -5 ночью. Однако температура не будет устойчивой: не исключено, что она окажется плюсовой.

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По словам Мартазиновой, в середине ноября она может составлять +14 °C… +15 °C. Зимнее похолодание ожидается в конце месяца.

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Какой будет зима 2021-22 в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.