УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину идет резкое похолодание и ворвется зима

28 октября 2021, 22:26

К концу ноября синоптики прогнозируют похолодание и снегопад.

осень
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в начале ноября принесет сезон дождей и резкое похолодание. Как прогнозируют синоптики, стоит готовиться к зиме.

По прогнозу Укргидрометцентра, конец октября порадует теплыми и сухими днями.

29 октября в Украине ожидаются комфортные градусы +10 +14. В западных областях теплее всего - до +17, а на северо-востоке - в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях - прохладнее +8 +12 днем.

Дожди завтра маловероятны, но возможны туманы, которые ухудшат видимость на дорогах.

В Киеве 29 октября без осадков днем +12 +14 градусов.

Реклама

Погода на начало ноября

По прогнозу синоптиков Украину ждут дожди с начала ноября, местами - значительные.

1-2 ноября вероятно похолодание на западе и севере, но затем до 6-го числа будет тепло, +1 0+17, хотя и дождливо.

Вторая неделя ноября стартует похолоданием до +7 +12 градусов, а также большим количеством осадков.

К концу ноября синоптики прогнозируют похолодание и снегопад.

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

viber
погода синоптик прогноз погоды
Сейчас вы просматриваете новость «В Украину идет резкое похолодание и ворвется зима». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в УкраинеБез мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Газовая война: Украина ничего не делая больно бьет по ПутинуГазовая война: Украина ничего не делая больно бьет по Путину "Я такого еще не видел": врач о новой мутации "Дельты", который попал в Украину из Британии"Я такого еще не видел": врач о новой мутации "Дельты", который попал в Украину из Британии День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужноДень Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужно В Украину из РФ завезли "ядовитую" гречку: что нашли в крупеВ Украину из РФ завезли "ядовитую" гречку: что нашли в крупе

Последние новости

23:32

Чем полезна клюква и сколько ее можно есть - ответ эксперта

23:23

На украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиниках

23:06

Чтобы в нем всегда водились деньги: названы три вещи, которые должны быть в кошельке Видео

22:58

В Украине существенно возросла реальная зарплата - Госстат

22:35

"Кошмары, блин, кошмары, блин, кошмары" : рецензия на фильм "Прошлой ночью в Сохо" Видео

Реклама
22:27

"Вакцинация - это убийство": СНБО выдвинул обвинение российским пропагандистам

22:26

В Украину идет резкое похолодание и ворвется зима Видео

21:45

"Одышка не норма": Комаровский дал советы тем, кто уже переболел COVID-19

21:33

Facebook меняет название на Meta Видео

21:14

"Реанимации не способны забрать всех": инфекционист рассказал о реальной ситуации в больницах Видео

21:04

Жуткое ДТП в Харькове: подозреваемый заявил о потере памяти Видео

20:54

Контрудар Украины и Bayraktar на Донбассе: Франция с Германией сделали заявление о "Минске"

20:11

Светлана Лобода спела на Дне рождения скандального олигарха

20:02

Только родила малыша: в Киеве коронавирус убил молодую учительницу Видео

20:00

Эксперты рассказали, как не заправить автомобиль топливным суррогатом на АЗС актуально

19:29

Очередная "мажорная" авария в Харькове: жертва отлетела на встречную полосу

19:26

ДТП в Харькове: находившаяся в Infiniti девушка рассказала, что происходило в авто перед аварией Видео

19:24

Bayraktar – не только на Донбассе, но и на юге и севере Украины: в ВСУ предупредили об ударе

19:18

Печенье на Хэллоуин: топ-3 рецепта страшно вкусной выпечки

19:08

Украина продаст Молдове сотни тысяч кубометров газа Видео

Реклама
18:49

Роналду станет отцом близнецов: невероятное фото с невестой футболиста Видео

18:38

30% новых признаков: медики назвали симптомы коронавируса

18:32

Байрактары - это выход ведения войны на совершенно другой уровень мнение

18:31

Анна Седокова в леопардовом платье поманила соблазнительными изгибами и ушла в отрыв

18:30

Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везение Видео

18:22

Возвращение Донбасса в Украину "военным путем": в России разразились угрозой в адрес Киева

17:58

Кафе, рестораны и транспорт под запретом, но не для всех: Киев официально в красной зоне с 1 ноября Видео

17:32

В Хмельницкой области осужденный скрылся из колонии и жестоко изнасиловал 12-летнюю девочку Видео

17:07

Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, которые верят в мистику и сверхъествественное

16:33

Пенсии в Украине повысят 12 раз: в Минсоцполитики рассказали кому и когда

16:17

"В больницу попадают в состоянии бешеной интоксикации": инфекционист о ситуации с COVID в Украине Видео

16:14

Украшение дома на Хэллоуин 2021: оригинальные идеи декора

16:01

Транспорт и кафе – только с ПЦР-тестом или прививкой: Кличко объявил о жестком карантине в Киеве Видео

15:59

Врач предупредил о новых симптомах Дельты: "Люди воспринимают как ОРВИ"

15:53

"Никакого бесплодия не будет": главный санврач Украины разнес популярный миф о вакцинах от COVID-19

15:29

Киев усиливает карантин: все школы отправили на дистанционку Видео

15:24

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

15:13

"Уже все решено": Усик готовится к завершению карьеры

15:00

Экватор президента Зеленского: результаты теста для постмайданной Украины мнение

14:56

"Продолжение следует": Сериал Моя улюблена Страшко продлили на второй сезон Видео

Реклама
14:43

Купил прививку – остался без COVID-сертификата: в Кабмине разберутся с махинациями по вакцинации Видео

14:40

Министра финансов и его зама обвинили в лоббировании интересов "Киевгорстроя" - СМИ

14:36

Катастрофическая нехватка кислорода в больницах: в Верховной раде подозревают диверсию

14:36

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

13:59

В Минсоцполитики рассказали, что нужно срочно делать украинцам с долгами по коммуналке

13:53

"Какие могут быть претензии?": Повалий пожаловалась на травлю в Украине

13:51

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

13:47

Мечтает о встрече с семьей донора: во Львове выписали пациента, которому пересадили легкие Видео

13:33

Арахамия перепутал Сковороду с Ди Каприо и стал героем курьезных мемов и фотожаб Видео

13:24

"Без кислорода Ваша мама умрет через два часа": в Сети рассказали о кризисе с кислородом в больнице

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять