В Украину идет резкое похолодание и ворвется зима

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в начале ноября принесет сезон дождей и резкое похолодание. Как прогнозируют синоптики, стоит готовиться к зиме.

По прогнозу Укргидрометцентра, конец октября порадует теплыми и сухими днями.

29 октября в Украине ожидаются комфортные градусы +10 +14. В западных областях теплее всего - до +17, а на северо-востоке - в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях - прохладнее +8 +12 днем.

Дожди завтра маловероятны, но возможны туманы, которые ухудшат видимость на дорогах.

В Киеве 29 октября без осадков днем +12 +14 градусов.

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Погода на начало ноября

По прогнозу синоптиков Украину ждут дожди с начала ноября, местами - значительные.

1-2 ноября вероятно похолодание на западе и севере, но затем до 6-го числа будет тепло, +1 0+17, хотя и дождливо.

Вторая неделя ноября стартует похолоданием до +7 +12 градусов, а также большим количеством осадков.

К концу ноября синоптики прогнозируют похолодание и снегопад.

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.