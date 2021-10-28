В Украине – сухо и солнечно: прогноз погоды на четверг, 28 октября

Небольшие осадки возможны в Сумской и Харьковской областях.
В четверг, 28 октября, в Украине еще немного потеплеет. По всей стране столбики термометров поднимутся на несколько градусов. Только на северо-востоке воздух еще останется холодным – не выше 11°.
Синоптики отмечают, что наибольшего тепла следует ожидать в Одесской и Николаевской областях. Столбики термометров там будут достигать +16 градусов. В Сумской и Харьковской областях возможны небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.
Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура составит +12…+15 градусов. На Востоке также без дождей, днем предполагается +9...+13 градусов.
В северных регионах метеорологи сообщают о солнце. Отметки на термометрах покажут +10…+13 градусов. На Юге тоже будет сухо – там следует ожидать +12...+16 градусов.
В Киеве в четверг, 28 октября, стоит ожидать тепло. Столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов.
Погода в городах Украины 28 октября
- Ужгород – +13...+15
- Львов – +13...+15
- Ивано-Франковск – +12...+14
- Тернополь – +13...+15
- Черновцы – +12...+14
- Хмельницкий – +12...+14
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +11...+13
- Житомир – +12...+14
- Винница – +12...+14
- Одесса – +14...+16
- Николаев – +14...+16
- Херсон – +13...+15
- Симферополь – +12...+14
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +11...+13
- Чернигов – +11...+13
- Сумы – +10...+12
- Полтава – +11...+13
- Днепр – +12...+14
- Запорожье – +13...+15
- Донецк – +11...+13
- Луганск – +9...+11
- Харьков – +10...+12
- Киев – +11...+13
Каким будет ноябрь в Украине
- Погода в ноябре 2021 будет близкой к климатической норме со средней температурой 1-7 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.
- Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков будет на уровне 31-61 мм, в горных районах выпадет 64-96 мм. Все это в пределах нормы.
- Наиболее холодно может быть в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах. А теплее всего в Черновицкой области, центральных, южных регионах и в Крыму.