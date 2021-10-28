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В Украине – сухо и солнечно: прогноз погоды на четверг, 28 октября

28 октября 2021, 08:21

Небольшие осадки возможны в Сумской и Харьковской областях.

осень
28 октября в Украине будет по-осеннему тепло / Фото Pixabay

В четверг, 28 октября, в Украине еще немного потеплеет. По всей стране столбики термометров поднимутся на несколько градусов. Только на северо-востоке воздух еще останется холодным – не выше 11°.

Синоптики отмечают, что наибольшего тепла следует ожидать в Одесской и Николаевской областях. Столбики термометров там будут достигать +16 градусов. В Сумской и Харьковской областях возможны небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура составит +12…+15 градусов. На Востоке также без дождей, днем ​​предполагается +9...+13 градусов.

В северных регионах метеорологи сообщают о солнце. Отметки на термометрах покажут +10…+13 градусов. На Юге тоже будет сухо – там следует ожидать +12...+16 градусов.

В Киеве в четверг, 28 октября, стоит ожидать тепло. Столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов.

Погода в городах Украины 28 октября

  • Ужгород – +13...+15
  • Львов – +13...+15
  • Ивано-Франковск – +12...+14
  • Тернополь – +13...+15
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +12...+14
  • Луцк – +12...+14
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +12...+14
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +14...+16
  • Николаев – +14...+16
  • Херсон – +13...+15
  • Симферополь – +12...+14
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +11...+13
  • Чернигов – +11...+13
  • Сумы – +10...+12
  • Полтава – +11...+13
  • Днепр – +12...+14
  • Запорожье – +13...+15
  • Донецк – +11...+13
  • Луганск – +9...+11
  • Харьков – +10...+12
  • Киев – +11...+13
Погода в Украине 28 октября / Данные Укргидрометцентра

Каким будет ноябрь в Украине

  • Погода в ноябре 2021 будет близкой к климатической норме со средней температурой 1-7 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.
  • Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков будет на уровне 31-61 мм, в горных районах выпадет 64-96 мм. Все это в пределах нормы.
  • Наиболее холодно может быть в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах. А теплее всего в Черновицкой области, центральных, южных регионах и в Крыму.
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