В Украине – сухо и солнечно: прогноз погоды на четверг, 28 октября

28 октября в Украине будет по-осеннему тепло / Фото Pixabay

В четверг, 28 октября, в Украине еще немного потеплеет. По всей стране столбики термометров поднимутся на несколько градусов. Только на северо-востоке воздух еще останется холодным – не выше 11°.

Синоптики отмечают, что наибольшего тепла следует ожидать в Одесской и Николаевской областях. Столбики термометров там будут достигать +16 градусов. В Сумской и Харьковской областях возможны небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура составит +12…+15 градусов. На Востоке также без дождей, днем ​​предполагается +9...+13 градусов.

В северных регионах метеорологи сообщают о солнце. Отметки на термометрах покажут +10…+13 градусов. На Юге тоже будет сухо – там следует ожидать +12...+16 градусов.

В Киеве в четверг, 28 октября, стоит ожидать тепло. Столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов.

Погода в городах Украины 28 октября

Ужгород – +13...+15

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +11...+13

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +13...+15

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – +10...+12

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +13...+15

Донецк – +11...+13

Луганск – +9...+11

Харьков – +10...+12

Киев – +11...+13

Погода в Украине 28 октября / Данные Укргидрометцентра

Каким будет ноябрь в Украине