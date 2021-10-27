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В Украину идет резкое потепление и новая опасность

27 октября 2021, 21:58
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На выходных в Украине будет тепло, а местами очень тепло.

осень, погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливая. По прогнозу синоптиков, температура немного повысятся, а ночные морозы отступят, оставшись только на востоке.

Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, четверг в Украине будет теплым. Она прогнозирует, что температура воздуха подскочит днем до +10 +15 градусов. На северо-востоке все еще будет свежо - от +8 до +11.

Дожди и облачность завтра ожидаются на севере, северо-востоке и востоке.

"Дождей каких-то существенных не видно в Украине, только завтра немного заденет Черниговщину, Сумщину, Полтавщину и восточные области незначительными осадками", - прогнозирует Диденко.

В Киеве четверг, 28 октября будет сухим умеренно теплым, днем до +12 градусов.

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Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют также, что в пятницу, 29 октября, станет теплее, ночные морозы отступят, а атмосферный фронт с осадками покинут страну.

На выходных в Украине будет тепло, а местами очень тепло. Синоптики прогнозируют, что на выходных украинцев ждет комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10 +15 градусов, в западных областях вероятно до +18 градусов.

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

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