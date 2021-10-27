На смену морозам придет тепло и проливные дожди: чем погода удивит Украину в начале ноября

Придет настоящая осень / Униан

В Украину идет новая волна потепления, однако пока в большинстве областей страны сохранится прохлада с ночными заморозками вплоть до -7 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков украинского гидрометцентра, ночью 28 октября прогнозируются заморозки - днем будет прохладно на востоке и северо-востоке страны.

До конца месяца температура воздуха в Украине не подымется выше 14 градусов, а ночью и вовсе опустится до 0 +4. Осадки в октябре также не прогнозируются.

Прогноз погоды 29 октября / meteo.gov.ua

Прогноз погоды 31 октября / meteo.gov.ua

Погода в Украине: когда потеплеет

Теплая погода, как указывается в долгосрочном прогнозе на Gismeteo, продлится почти всю первую неделю ноября, но уже начиная с первых чисел почти во всех областях ожидаются дожди.

Читайте такжеУкраину атакует трескучий мороз и опасная погодаРанее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября. Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.