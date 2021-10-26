Украинцам пообещали резкое потепление: когда и где ждать новое "бабье лето"

В Украине прогнозируют резкое потепление / Фото ua.depositphotos.com

В Украине 27 октября ожидается солнечная погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, ближайшей ночью прогнозируются заморозки, днем будет прохладно на востоке и северо-востоке страны.

В ночь на среду в Украине от 4 тепла до 4 мороза (местами до 5-7 мороза). Днем максимальная температура воздуха будет +9 +12 градусов (на Юге до +14 градусов), сообщила синоптик.

В Киеве 27 октября осадков не предполагается. Ночью вероятны заморозки, днем ожидается +10 +12 градусов.

Синоптик пишет, что на выходных прогнозируется солнечная погода. Температура повысится до +10 +15 градусов (в западных областях до +18 градусов).

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"Явная тенденция к постепенному потеплению", - добавила Диденко.

Резкое потепление: что говорят в Укргидрометцентре

Как уточнила изданию Obozrevatel синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, с 27 октября, благодаря смещению антициклона в восточном направлении, стоит ожидать изменения направления ветра и повышения температуры.

"Начиная со среды, 27 октября, по всей территории Украины мы ожидаем потепление. Нельзя сказать, что оно будет очень существенным, но ощутимым по сравнению с началом недели. Температуры будут несколько выше. Например, до +14° для Киева, до +15° для западных областей. Такие же показатели будут по восточным областям. На юге на выходные может быть +17°... +18°", - сообщила она.

Синоптик сообщила, что ночи уже не будут такими прохладными. Начиная со среды в большинстве областей морозов не будет.

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Когда и где наступит "бабье лето"

Добавим, что по прогнозу ресурса Ventusky, на следующей неделе в Украине ожидается летняя температура.

В отдельных регионах прогнозируется до +19 +21 градуса.

Бабье лето прогнозируется в южных областях, а также на территории временно оккупированного Крыма.

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Ранее сообщалось, что в Украине на следующей неделе почти во всех областях прогнозируются сильные морозы. Резкое снижение температуры ожидается во всех регионах, кроме юга.