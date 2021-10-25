Украину заморозит до -9 градусов: синоптики рассказали, где врежет дубак

Синоптики рассказали о похолодании в Украине / 1zoom.ru

В Украине на следующей неделе почти во всех областях прогнозируются сильные морозы. Резкое снижение температуры ожидается во всех регионах, кроме юга.

На Луганщине в ночь на вторник, 26 октября, дойдет до минус 7 градусов, говорится в сюжете ТСН.

Похолодает и днем — отметки в начале недели существенно опустятся ниже +10. Но во второй половине недели потеплеет и днем, и ночью.

Похолодание в Украине: прогноз Укргидрометцентра

В свою очередь в Украинском гидрометцентре в Украине 25 октября осадки не прогнозируют. Днем ожидается 6-11° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 13° тепла.

В Киеве и области в понедельник осадки не ожидаются. В столице температура днем 7-9° тепла, на Киевщине днем 6-11° тепла.

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Как пишет Укринформ, 26-27 октября в Украине сохранится сухая погода. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах и на крайнем востоке до 9° мороза, 27 октября на юге местами 0-4° тепла; днем 7-12°, на Закарпатье 26 октября и на Прикарпатье, 27 октября также и в Одесской области до 15°.

В столичном регионе 26-27 октября переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

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Прогноз погоды на 26 октября / meteo.gov.ua

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.