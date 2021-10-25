Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине

Температура воздуха в ноябре будет средней / Фото ua.depositphotos.com

Погода в ноябре этого года будет близкой к климатической норме со средней температурой 1-7 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков будет на уровне 31-61 мм, в горных районах выпадет 64-96 мм. Все это в пределах нормы.

"Ноябрь - переходный месяц от осени к зиме - пора предзимья, которая начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через 5 градусов тепла в сторону снижения (в основном в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге страны во второй декаде ноября)", - сказано в сообщении Укргидрометцентра.

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Между тем, средняя месячная температура в ноябре в Украине уже много лет подряд составляет 0-4 градусов, а на Закарпатье и юге страны еще теплее - 5-9 градусов тепла.

Наиболее холодно может быть в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах. А теплее всего в Черновицкой области, центральных, южных регионах и в Крыму.

Напомним, последняя неделя октября в Украине будет холодной. Температура воздуха снизится до 9 градусов тепла днем и 6 градусов мороза ночью. Некоторые регионы постигнет дождь и сильный порывистый ветер.