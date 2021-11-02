Зима ударит внезапно: Украину атакуют арктические морозы – синоптик

В середине ноября прогнозируется "битва сезонов", предупредил Виталий Постригань.
В ноябре в Украине антициклон Rosamunde уступит место атлантическим и южным циклонам, что обусловит изменение погоды, рассказал синоптик Виталий Постригань.
Как написал он в своем Facebook, в середине последнего месяца осени прогнозируется "битва сезонов".
Сноптик не исключил, что в этот период стоит ожидать вторжения арктического воздуха.
При этом температурный режим может даже соответствовать декабрю, предупредил он.
Постригань также напомнил абсолютный максимум температуры ноября +28,8°, который был зафиксирован в 1926 году, а абсолютный минимум -24,4° мороза отмечен в 1999 году.
Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.
Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.