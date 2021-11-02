Зима ударит внезапно: Украину атакуют арктические морозы – синоптик

/ dpchas.com.ua

В ноябре в Украине антициклон Rosamunde уступит место атлантическим и южным циклонам, что обусловит изменение погоды, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как написал он в своем Facebook, в середине последнего месяца осени прогнозируется "битва сезонов".

Сноптик не исключил, что в этот период стоит ожидать вторжения арктического воздуха.

При этом температурный режим может даже соответствовать декабрю, предупредил он.

Постригань также напомнил абсолютный максимум температуры ноября +28,8°, который был зафиксирован в 1926 году, а абсолютный минимум -24,4° мороза отмечен в 1999 году.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.