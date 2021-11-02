Зальет мощными дождями, накроет туманами: украинцев предупредили об опасности

В Украине прогнозируют дожди / Reuters

В среду, 3 ноября, в Украине осадки прогнозируются на Левобережье, на западе, севере и значительной части центра и юго-запад осадков не предполагается.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook, температура воздуха максимально ожидается +9+13 градусов, на юге +12+16 градусов.

В Киеве 3 ноября будет сыро, после обеда осадки прекратятся. Температура до +12, прогнозирует синоптик.

Диденко добавила, в четверг ожидается потепление, осадков не прогнозируется.

В Украине объявили I уровень опасности

Отметим, что на среду, 3 ноября в Украине объявили предупреждение из-за тумана, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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"3 ноября в южных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен 1 уровень опасности, желтый.

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

В свою очередь синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что в четверг-пятницу в Украину поступит очередное поле повышенного давления.

"Поэтому в большинстве областей будет преобладать погода без осадков, температура повысится. К примеру, в столице днем будет +13… +15 градусов, довольно приятная погода", - пояснила она.

По словам синоптика, есть тенденция, что на выходные погода будет преимущественно без осадков, пишет Оbozrevatel.

/ meteo.gov.ua

"На нашу территорию может оказывать влияние антициклон. Но ночи могут быть прохладнее", - предупредила Наталья Птуха.

Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.

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