Ноябрь начнется дождем, а закончится снегом: синоптик уточнил погоду в Украине на месяц

В конце ноября 2021 в Украине выпадет снег, предупредил синоптик / ua.depositphotos.com

Ноябрь 2021 в Украине начнется с дождей, а в конце месяца украинцев ждет снег.

Со вторника, 2 ноября, осадки продвинутся в западные регионы страны. Кроме того уже с первого числа во всех областях термометры покажут не очень комфортные +10…+11 градусов. С середины недели немного потеплеет, а ближе к выходным снова похолодает, передает ТСН.

Как сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, погода в Украине 1 ноября будет без осадков, ожидается небольшая облачность. Дождь пройдет лишь в Одесской и Николаевской областях.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов выше нуля, в Одесской области до +8, в Карпатах – местами от 1 до 6 градусов. Днем столбики термометров покажут +9…+14 градусов, в южных областях потеплеет до +17. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 1 ноября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Киеве и области 1 ноября также будет без осадков. Синоптик прогнозирует небольшую облачность.

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Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-4 градусов выше нуля, днем +10…+13.

Погода в Украине

Ранее синоптик Укргидрометцентра прогнозировал, что средняя температура воздуха в ноябре 2021 года составит от +1 до +7 градусов. Такая ситуация близка к климатической норме. То же самое касается и количества осадков.

При этом переход календарной осени к зиме в Украине пройдет постепенно, без резких перепадов температуры, рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

По его словам, прогнозируется классическая для этого периода года погода: дожди иногда будет менять снег, заметно морозные отрезки будут чередоваться с теплыми. При этом даже к концу декабря стрелка термометра хоть и реже, да еще будет подниматься вверх, прогнозирует Деркач.