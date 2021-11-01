Заморозит и завалит снегом: украинцам дали неожиданный прогноз до Нового года

Дожди иногда будет менять снег, морозы будут чередоваться с оттепелью, предупредил Владимир Деркач.
Переход календарной осени к зиме в Украине пройдет постепенно, без резких перепадов температуры, рассказал народный синоптик Владимир Деркач.
По его словам, прогнозируется классическая для этого периода года погода: дожди иногда будет менять снег, заметно морозные отрезки будут чередоваться с теплыми. "Даже к концу декабря стрелка термометра хоть и реже, да еще будет подниматься вверх", - цитирует синоптика издание Полісся.
Народный синоптик Владимир Деркач составил прогноз до Нового года.
Прогноз погоды в ноябре
- В течение почти всей первой декады ноября будет дождь. "Сухих" дней окажется не так и много. Наблюдается плавное понижение температуры воздуха. Лишь в конце, возможно, снова немного потеплеет.
- Следующая десятидневка в начале тоже будет влажной и прохладной, но дальше подарит нам несколько погожих, солнечных дней без осадков. Затем придет похолодание, которое продолжится и в третьей декаде. В ночные часы возможны морозы.
- Под занавес ноября стоит ожидать даже снега, правда, пока только мокрого. А вот чего не надеяться так это, что к концу месяца снова будет теплеть.
Прогноз погоды на декабрь
- С наступлением декабря не менее десяти дней будет сохраняться ощутимая прохлада, возможны небольшие осадки. Ночи – морозные, а вот дни большей частью пройдут со знаком плюс, хотя не всегда.
- Такая погода сохранится и в начале второй декады. Но дальше начнет теплеть, придут небольшие осадки. Только 19 декабря будет наблюдаться кратковременное понижение температуры.
- Напоследок месяца будем удивляться дневному теплу, а ночью возможно снижение температурных показателей.
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Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.
Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.
Автор: Алексей Тычина