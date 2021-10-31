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Синоптики дали прогноз на ноябрь: стоит ли ждать снега и сильных морозов в Украине

31 октября 2021, 13:01

Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме – пора передзимья.

осень
Какой будет погода в ноябре 2021 года / Фото Pixabay

Средняя температура в ноябре 2021 года будет +1...+7 градусов. В Укргидрометцентре говорят, что такая ситуация близка к климатической норме. То же самое касается и количества осадков.

Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме – пора предзимья, отмечают синоптики. В это время происходит устойчивый переход средней суточной температуры через +5 градусов – в сторону понижения. В основном это характерно для первой декады ноября, а на Закарпатье и Юге – во второй декаде ноября.

Обычно в ноябре средняя месячная температура составляет 0...+4 градуса, на Закарпатье и в южных областях немного теплее +5...+9.

Интересно, что абсолютный температурный минимум в Украине в ноябре достигал – -15...-24 градусов, в горах было даже -25...-31 градусов. Касательно самых высоких показателей, то больше всего воздух прогревался до +16...+24 градусов. На юге и в Крыму была почти летняя погода +25...+29 градусов.

В то же время среднее количество осадков в ноябре составляет 35-63 мм, в Карпатах, горах Крыма и на Закарпатье местами 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм). В Луганской, Днепропетровской областях, в Прикарпатье и юге страны местами этот показатель составляет 29-34 мм.

На следующей неделе ожидается существенное повышение температуры

  • В южных и центральных областях страны температура воздуха резко подскочит до комфортных летних показателей. Обратим внимание, что в пятницу, 5 ноября, синоптики прогнозируют настоящее "бабье лето".
  • На крайнем юге Одесской области, а также в Крыму ожидается до +24°. В Одесской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской областях – до +22°. В центральных регионах (Черкасской, Полтавской, Киевской областях) до +19°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

viber
прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине
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