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"Бабье лето" на пороге зимы: Украину разогреет до +24° – прогноз

31 октября 2021, 08:53
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На следующей неделе в Украине ожидается существенное повышение температуры.

погода, осень
В Украине прогнозируют существенное потепление / ua.depositphotos.com

В последний день октября погода в Украине будет относительно теплая, осадков не ожидается.

Аналогичную погоду стоит ожидать в начале новой недели, но вскоре температура воздуха начнет опускаться на несколько градусов, сообщает Украинский гидрометцентр.

31 октября по Украине ожидается до +14° +15° (в Крыму до +16°), на востоке чуть холоднее — до +10° +14°.

В Киеве осадков не прогнозируется. Температура воздуха в дневное время ожидается в районе +11° +13°.

Прогноз погоды на 31 октября / meteo.gov.ua

Согласно прогнозу ресурса Ventusky, на следующей неделе в Украине ожидается существенное повышение температуры.

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В южных и центральных областях страны температура воздуха резко подскочит до комфортных летних показателей.

Обратим внимание, что в пятницу, 5 ноября, синоптики прогнозируют настоящее "бабье лето".

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На крайнем юге Одесской области, а также в Крыму ожидается до +24°. В Одесской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской областях – до +22°. В центральных регионах (Черкасской, Полтавской, Киевской областях) до +19°.

Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.

viber
прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине
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