Снег уже в ноябре: украинцев предупредили о резкой перемене погоды

В Украине прогнозируют снег в ноябре / УНИАН

Начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык рассказал о том, какая погода ожидается в ноябе.

Как подчеркнул он в комментарии УНИАН, в последнем месяце осени в отдельных регионах страны стоит ждать снега.

"В ноябре можно ожидать снег в Украине. Где и когда точно я сейчас не скажу, но будет. Будет в горах", - отметил синоптик.

Он уточнил, что среднемесячная температура и количество осадков в ноябре будут близки к норме: "То есть не холодный и не теплый ноябрь будет".

Билык добавил, что погода в Украине на сегодняшний день является среднестатистической для этого периода.

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"То есть кое-где немножко отличается от нормы, но в целом, можно сказать, что типична для этого периода", - сказал он.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября. Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.