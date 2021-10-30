Мощный снегопад и резкое снижение температуры: синоптик дал неожиданный прогноз

Украинцам пообещали скорый снег / 1zoom.ru

Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какая погода в Украине будет в ноябре.

В комментарии Фактам он отметил, что октябрьское тепло захватит первые дни второй декады ноября.

В то же время собеседник отметил, что с середины последнего месяца осени погода ухудшится, придут средней интенсивности дожди, которые местами могут перерасти в снег.

"Снижение температура продлится 2−3 дня, потом снова потеплеет", — предполагает он.

Деркач добавил, что в третьей декаде ноября температура хоть и снизится, но не критично — минусовая температура будет иногда наблюдаться по ночам.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.