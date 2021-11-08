Резкое похолодание нагрянет внезапно: когда и где врежут снегопады

/ Фото Reuters

На протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождить. "Сухих" дней окажется не так много, рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

Как рассказал он Фактам, будет наблюдаться плавное снижение температуры, но в конце первой декады, возможно, снова немного потеплеет.

Синоптик не исключил, что следующая десятидневка в начале также будет влажной и прохладной, но дальше подарит несколько ясных и сухих дней.

"После этого придет похолодание, которое продлится и в третей декаде ноября. По ночам возможны заморозки и мокрый снег. Но к концу месяца снова немного потеплеет", - говорит он.

Собеседник добавил, что в первой декаде декабря будет холодно, возможны небольшие осадки: по ночам — морозы, а днем преимущественно плюс, хотя и не всегда.

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"Такая погода сохранится и в начале второй декады декабря. А вот дальше начнет теплеть, придут небольшие осадки. Только 19 декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры. Конец декабря удивит дневным теплом, хотя по ночам температура может снижаться", - добавил Деркач.

Когда ждть снега с морозами

Согласно данным ресурса Ventusky, уже в ноябре в Украине ожидается серьезное снижение температуры и снег.

10 ноября на севере Украины температура опуститься до -6 градусов. Ожидаются осадки.

/ ventusky.com

А через неделю, с 16 ноября, Украину накроет юго-западный атмосферный фронт. Он принесет осадки в виде снега в западные, северные и юго-западные области.

/ ventusky.com

А уже 18 ноября снег прогнозируется в восточных и центральных областях Украины (в Карпатском регионе - до 3 см снежного покрова). Температура опустится до -5 градусов.

/ ventusky.com

Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.

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