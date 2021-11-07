Украину завалит снегом: когда и где врежет зима

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В ближайшее время в Украине прогнозируются осадки, в Карпатах ожидается мокрый снег, рассказал синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

В ближайшую неделю дожди пройдут почти по всей территории страны. Наиболее обильные ожидаются в центре, на юге и на Буковине, отметил он в комментарии Телеграфу.

Он предупредил о том, что в Карпатах предвидится дождь и мокрый снег. В то же время в других регионах Украины первый снег пока не ожидается, отметил Кибальчич.

Кроме того, по словам синоптика, в некоторые дни местами ночью и утром предвидятся туманы, появление которых обусловлено теплой и влажной воздушной массой, образовавшейся из-за интенсивных осадков.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.