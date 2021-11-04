Окутает морозом: на Украину налетит снегопад и похолодание

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. Страну атакует мороз, снег и зимняя погода.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, ухудшение погоды ожидается на следующей неделе.

"Резкое похолодание придет в Украину 9 ноября. Вместе с дождями в областях опустится температура воздуха", - говорится в сообщении.

Во всех регионах будут осадки, в Донецкой, Запорожской и южных областях - усиленные. Ожидается ливень, снег.

Температура воздуха днем на западе составит +4 +7, а ночью +2 +5. На севере днем +6 +8, а ночью +3 +5. В восточных областях прогнозируют днем +8 +11, а ночью +3 +8.

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В центральных областях днем будет +6 +10, а ночью +3 +6. На юге - днем +10 +13, а ночью +7 +10.

Погода на 5 ноября

В пятницу, 5 ноября, Украину ожидает разнообразие погоды: кое-где будут дожди, а кое-где температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла.

Как отмечает синоптик Наталка Диденко, дожди будут в западных областях Украины, местами - в северных. На востоке страны ожидаются сильные порывы ветра, вероятно, дойдет даже до штормовых порывов.

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В остальных областях осадков не будет - возможны туманы. В то же время, большинство областей Украины охватит теплая погода - в течение дня температура прогреется до +12...+18. На западе температура будет +9...+14, а на юге местами будет и до +18...+20.

В Киеве температура воздуха днем составит +15...+17°, местами ожидается небольшой дождь.

Ранее в прогнозе погоды на ноябрь говорилось, что наиболее холодно может быть в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах. А теплее всего - в Черновицкой области, центральных, южных регионах и в Крыму.

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