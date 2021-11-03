Опасная осенняя погода с дождем, туманом и мокрым снегом: каким будет 3 ноября в Украине

В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине в среду, 3 ноября, практически по всей территории страны будет пасмурной и дождливой. В Карпатах ожидается мокрый снег.
Более того, в южных областях Украины из-за тумана объявили штормовое предупреждение.
Как сообщает Укргидрометцентр, 3 ноября в южных областях туман, а видимость 200-500 метров. В связи со столь опасным метеорологическим явлением объявлен I уровень опасности.
В среднем температура воздуха ночью +3°, днем +13°.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Погода по областям
- Во Львове - небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
- В Ривне - небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
- В Тернополе - небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
- В Хмельницком - небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске - небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.
- В Ужгороде - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +15°.
- В Черновцах - небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.
- В Виннице - небольшая облачность, ночью +3°, днем +13°.
- В Житомире - небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
- В Черкассах - небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°, ливень.
- В Кропивницком - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +15°, ливень.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +12°, ливень.
- В Одессе - небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.
- В Херсоне - ночью +7°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Николаеве - небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Запорожье - пасмурно, сплошная облачность, дождь, ночью +9°, днем +15°.
- В Сумах - пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Харькове - ночью +9°, днем +12°, ливень.
- В Днепре - пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +14°, ливень.
- В Симферополе - небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.
Напомним, ранее в прогнозе погоды на ноябрь говорилось, что наиболее холодно может быть в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах. А теплее всего - в Черновицкой области, центральных, южных регионах и в Крыму.
Автор: Ульяна Виноградова