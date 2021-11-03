Опасная осенняя погода с дождем, туманом и мокрым снегом: каким будет 3 ноября в Украине

Сегодня в Украине будет дождливо / УНИАН

Погода в Украине в среду, 3 ноября, практически по всей территории страны будет пасмурной и дождливой. В Карпатах ожидается мокрый снег.

Более того, в южных областях Украины из-за тумана объявили штормовое предупреждение.

Как сообщает Укргидрометцентр, 3 ноября в южных областях туман, а видимость 200-500 метров. В связи со столь опасным метеорологическим явлением объявлен I уровень опасности.

В среднем температура воздуха ночью +3°, днем +13°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода по областям

Во Львове - небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Ривне - небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Тернополе - небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Хмельницком - небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Ивано-Франковске - небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Ужгороде - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +15°.

В Черновцах - небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.

В Виннице - небольшая облачность, ночью +3°, днем +13°.

В Житомире - небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Черкассах - небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°, ливень.

В Кропивницком - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +15°, ливень.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +12°, ливень.

В Одессе - небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.

В Херсоне - ночью +7°, днем +16°, небольшой дождь.

В Николаеве - небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.

В Запорожье - пасмурно, сплошная облачность, дождь, ночью +9°, днем +15°.

В Сумах - пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +11°, небольшой дождь.

В Харькове - ночью +9°, днем +12°, ливень.

В Днепре - пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +14°, ливень.

В Симферополе - небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.

Напомним, ранее в прогнозе погоды на ноябрь говорилось, что наиболее холодно может быть в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах. А теплее всего - в Черновицкой области, центральных, южных регионах и в Крыму.