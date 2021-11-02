Сильные дожди, морозы и снег: синоптик назвал дату резкого похолодания в Украине в ноябре

Холоднее всего в ноябре 2021 будет в восточных областях Украины, прогнозирует синоптик / pixabay

Погода в Украине в первой половине ноября будет дождливой и пасмурной, а вторая часть месяца станет холодной и снежной. Что касается температуры воздуха, то она будет отличаться в зависимости от региона, холоднее всего будет на востоке страны.

Как пишет издание Сегодня со ссылкой на синоптиков, дожди в первой половине ноября пройдут на западе Украины. Во второй половине месяца жителей западных областей ждет хорошая для этого времени года погода.

В частности, на Львовщине, Тернопольщине, Буковине небольшие дожди в первой половине месяца будут идти примерно каждые два дня из трех. Вторая половина ноября в западном регионе будет почти без осадков. При этом днем столбики термометров покажут +12…+15 градусов и +5…+7 градусов – ночью. Во второй половине месяца днем похолодает до +5…+7 градусов днем и до 0-2 тепла ночью.

В северных областях - Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской – дожди ожидаются после 4-5 ноября. Самые сильные ливни пройдут в Черниговской и Сумской областях. В этой части страны температура воздуха составит +10…+12 градусов днем и +6…+8 градусов ночью. Затем синоптик прогнозирует резкое снижение температуры до +5…+7 градусов, к концу месяца – до +3…+5 градусов. Заморозки на север Украины придут немного раньше, чем в другие регионы.

Реклама

Читайте такжеУкраину разогреет до +19°: синоптик назвала сроки атаки мощного атмосферного фронтаНа юге и в центре страны дождей выпадет примерно одинаково. Их пик прогнозируется на 10-12 ноября, затем осадки постепенно прекратятся.

В южных областях – Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, а также в Крыму тепло будет почти до середины ноября. Днем воздух будет прогреваться до +15 градусов, ночью температура воздуха опустится до +5.

Холоднее всего в ноябре 2021 будет на востоке страны. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях днем будет не выше +10 градусов. Уже с 18 ноября ночью прогнозируются заморозки до -4 градусов.

Погода в Киеве резко испортится после 10 ноября – синоптик прогнозирует похолодание. Начнется неделя сильных дождей. Кроме того, постепенно будет снижаться температура.

Читайте такжеНоябрь начнется дождем, а закончится снегом: синоптик уточнил погоду в Украине на месяц

В целом, вторая половина ноября 2021 будет прохладней, чем первая. Как уточнил, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, если в первой половине месяца ожидаются лишь заморозки, то ближе к концу месяца страну начнут сковывать зимние морозы.

"Во второй половине месяца ожидается мокрый снег", – добавил Кульбида.

Погода в Украине

Ранее синоптик Укргидрометцентра прогнозировал, что средняя температура воздуха в ноябре 2021 года составит от +1 до +7 градусов. Такая ситуация близка к климатической норме. То же самое касается и количества осадков.

При этом переход календарной осени к зиме в Украине пройдет постепенно, без резких перепадов температуры, рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

По его словам, прогнозируется классическая для этого периода года погода: дожди иногда будет менять снег, заметно морозные отрезки будут чередоваться с теплыми. При этом даже к концу декабря стрелка термометра хоть и реже, но все еще будет подниматься вверх, прогнозирует Деркач.