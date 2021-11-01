Украину в ноябре завалит снегом и ударит крепкий мороз - синоптик

Погода в Украине на ноябрь / pixabay

Погода в Украине в последний месяц осени будет зимней. Как прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач, тепла в ноябре не стоит ожидать.

По словам Деркача, с середины ноября в Украину придет резкое похолодание, будут идти дожди с мокрым снегом и ударит мороз.

"Снижение температура продлится 2−3 дня, потом снова потеплеет", - отмечает синоптик, передают Факты.

Деркач добавил, что в третьей декаде ноября температура хоть и снизится, но не критично - минусовая температура будет иногда наблюдаться по ночам.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, средняя месячная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме.

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В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в ноябре:

1-4 ноября - пасмурно, дожди,

4-15 ноября - холодно, ночные заморозки,

8-10 ноября - дожди и мокрый снег, 14 ноября - снег,

16 ноября и до конца месяца - мороз,

20, 24, 25 - снег.

Синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды на ближайшие две недели в Киеве.

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.