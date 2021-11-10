Скуют морозы, повалит снег: украинцев предупредили о мощном антициклоне

В Украине сохранится поле повышенного давления, что обусловит сухую и прохладную погоду.
В Украине с 10 по 12 ноября сохранится поле повышенного давления, что обусловит сухую и прохладную погоду, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
По ее словам, температура в Украине по ночам будет опускаться до отметок минус 3−9. На севере страны местами столбики термометров покажут от 0 до минус 2, а днем ожидается 3−10 выше нуля, сообщила она Фактам.
Синоптик прогнозирует, что 12 ноября температура поднимется до 5−12 градусов тепла. А в выходные дни, 13 и 14 ноября, осадков не ожидается (днем в воскресенье в западных областях возможен небольшой дождь, а в Карпатах — мокрый снег).
Температура:
- ночью — от 3 тепла до 3 мороза;
- на побережье Черного моря — 4−8 тепла;
- днем — 3−9 выше нуля;
- на севере страны столбики 10−13 градусов тепла;
С 15 по 18 ноября погоду без существенных осадков будет определять антициклон, возможен небольшой мокрый снег в Карпатах и на востоке страны.
Температура:
- ночью — 2−8 мороза;
- днем 15 и 16 ноября — от 2 мороза до 3 тепла;
- 17 и 18 ноября ожидается 3−8 градусов тепла.
Как добавила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в Украине из-за антициклона будет солнечная, но холодная погода. Также 11 ноября ожидается порывистый ветер.
По ее словам, ближайшей ночью мороз до -3...-9 градусов ожидается в большинстве областей, а на Луганщине и Харьковщине будет до -10 градусов.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что на протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождить. "Сухих" дней окажется не так много.
При этом будет наблюдаться плавное снижение температуры, но в конце первой декады, возможно, снова немного потеплеет.
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