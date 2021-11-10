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Скуют морозы, повалит снег: украинцев предупредили о мощном антициклоне

10 ноября 2021, 13:26
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В Украине сохранится поле повышенного давления, что обусловит сухую и прохладную погоду.

снег,Киев
Украинцам пообещали снег / УНИАН

В Украине с 10 по 12 ноября сохранится поле повышенного давления, что обусловит сухую и прохладную погоду, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, температура в Украине по ночам будет опускаться до отметок минус 3−9. На севере страны местами столбики термометров покажут от 0 до минус 2, а днем ожидается 3−10 выше нуля, сообщила она Фактам.

Синоптик прогнозирует, что 12 ноября температура поднимется до 5−12 градусов тепла. А в выходные дни, 13 и 14 ноября, осадков не ожидается (днем в воскресенье в западных областях возможен небольшой дождь, а в Карпатах — мокрый снег).

Температура:

  • ночью — от 3 тепла до 3 мороза;
  • на побережье Черного моря — 4−8 тепла;
  • днем — 3−9 выше нуля;
  • на севере страны столбики 10−13 градусов тепла;

С 15 по 18 ноября погоду без существенных осадков будет определять антициклон, возможен небольшой мокрый снег в Карпатах и на востоке страны.

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Температура:

  • ночью — 2−8 мороза;
  • днем 15 и 16 ноября — от 2 мороза до 3 тепла;
  • 17 и 18 ноября ожидается 3−8 градусов тепла.

Как добавила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в Украине из-за антициклона будет солнечная, но холодная погода. Также 11 ноября ожидается порывистый ветер.

По ее словам, ближайшей ночью мороз до -3...-9 градусов ожидается в большинстве областей, а на Луганщине и Харьковщине будет до -10 градусов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождить. "Сухих" дней окажется не так много.

При этом будет наблюдаться плавное снижение температуры, но в конце первой декады, возможно, снова немного потеплеет.

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