Стало известно, какой будет грядущая зима и сколько выпадет снега

Зима-2022 будет аномальной по своей погоде.
Зима не за горами. Уже сейчас синоптики прогнозируют ее скорый приход. В Украину движется похолодание до -3-8 градусов. Однако, пока без осадков.
Между тем, синоптики выяснили, какой будет зима-2022 в Украине и готовы порадовать местных жителей "снежными" новостями.
По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Веры Балабух, грядущая зима будет теплее предыдущих. Средняя температура будет на 1-1,5 градусов выше прошлогодней.
Аномально теплая погода будет преобладать примерно в 60% дней зимы. А вот остальные 40% дней могут быть на уровне нормы или ниже нормы.
Кроме того, этой зимой нужно быть готовым к потокам арктического холода.
Аномально теплым будет январь при средней месячной температуре на 2-3 градуса выше нормы.
Осадки будут в пределах нормы - без затяжных снегопадов или долгих периодов без снега.
Напомним, в Украину идет арктическая воздушная масса, которая несет за собой существенное похолодание. Синоптики прогнозируют морозы, но без осадков.
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