Ударит сильнейший мороз: погода в Украине резко изменится

Мороз ударит резко / pixabay

В Украину идет арктическая воздушная масса, которая несет за собой существенное похолодание.

Синоптики прогнозируют морозы, но без осадков.

"Завтра в Украине будет ночью звездно и морозно, днем - солнечно и холодно. Столбики термометров из-за прорыва арктической воздушной массы гухнут до 3-8 градусов мороза", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже завтра, 10 ноября, ожидается +3...+8 градусов. Несколько градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье.

В Киеве 10 ноября ожидается сухая и солнечная погода.

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"Приходит пора легендарного стереотипа -"солнце светит, но не греет " - завтра днем максимально лишь +3...+5 градусов. А ближайшей ночью холодный воздух арктического происхождения подует в столице морозом, где-то до -3...-6 градусов", - добавила Диденко.

Напомним, в Украине прогнозируется резкое снижение температуры в дневное время, рассказали в Укргидрометцентре.

Такая ситуация обусловлена тем, что в Украину движется холодный фронт из северных широт.

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