Ударит сильнейший мороз: погода в Украине резко изменится

Синоптики припугнули украинцев настоящей зимой в ближайшее время.
В Украину идет арктическая воздушная масса, которая несет за собой существенное похолодание.
Синоптики прогнозируют морозы, но без осадков.
"Завтра в Украине будет ночью звездно и морозно, днем - солнечно и холодно. Столбики термометров из-за прорыва арктической воздушной массы гухнут до 3-8 градусов мороза", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, уже завтра, 10 ноября, ожидается +3...+8 градусов. Несколько градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье.
В Киеве 10 ноября ожидается сухая и солнечная погода.
"Приходит пора легендарного стереотипа -"солнце светит, но не греет " - завтра днем максимально лишь +3...+5 градусов. А ближайшей ночью холодный воздух арктического происхождения подует в столице морозом, где-то до -3...-6 градусов", - добавила Диденко.
Напомним, в Украине прогнозируется резкое снижение температуры в дневное время, рассказали в Укргидрометцентре.
Такая ситуация обусловлена тем, что в Украину движется холодный фронт из северных широт.
Читайте также:
- Украина утонет в густом тумане: синоптики предупредили об опасной погоде
- Тепло будут сменять морозы: чего ждать от погоды в декабре и когда придет зимнее похолодание
- Последний самый теплый день и резкое похолодание - прогноз погоды на выходные в Украине
- Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в начале недели