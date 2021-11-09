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ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

9 ноября 2021, 12:55
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Однако исключение не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы.

Евросоюз, Украина
Евросоюз посчитал Украины опасной страной / УНИАН

Европейский союз обновил "зеленый список" стран для туристов. Украина в новый перечень уже не попала. Таким образом границы ЕС для украинцев закрыты.

"Совет исключил Сингапур и Украину из списка стран, для которых следует снять ограничения на поездки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

"Безопасные страны" ЕС:

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Иордания
  • Кувейт
  • Намибия
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Южная Корея
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай
  • Китай

Однако преждевременно радоваться не стоит, так как список по-прежнему будет пересматриваться каждые две недели, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В связи с этим, есть надежда на то, что Украина снова сможет в него попасть.

Стоит отметить, что это временные ограничения на период пандемии коронавируса и обострения эпидемиологической ситуации, в частности.

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Они никаким образом не влияют на безвиз, однако на момент запрета, въезд запрещен всем гражданам "опасных", по мнению Совета ЕС, стран.

Также государствам ЕС рекомендовано открыть границы для путешественников из стран, которые в "зеленом" списке. А при исключении из него - членам ЕС наоборот рекомендуют запретить въезд гражданам этих стран.

Ранее сообщалось, что после того, как ЕС исключит Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествий стран, тотального закрытия границ Евросоюза для украинцев не будет, поскольку это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также напомним, в случае принятия соответственного решения, ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Кроме того, такое решение не отменяет безвиз, а лишь вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки.

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