ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествия стран: Киев ответил

Дмитрий Кулеба оценил вероятность тотального закрытия границ Евросоюза.
Послы Европейского союза исключили Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС.
Причиной стало ухудшение ситуации из-за эпидемии COVID-19, написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter.
Йозвяк сообщил, что послы ЕС в пятницу утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий стран.
Он добавил, что соответствующее решение будет оформлен в начале следующей недели.
Исключение Украины из списка безопасных для путешествия стран: реакция МИД
После того, как ЕС исключит Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествий стран, тотального закрытия границ Евросоюза для украинцев не будет, поскольку это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев", - написал Кулеба на странице в Twitter.
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Ранее сообщалось, что ЕС может исключить Украину из перечня стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока, из-за распространения COVID-19. Однако, в МИД Украины утверждают, что тотального закрытия границ не будет.
В случае принятия соответственного решения, ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Кроме того, такое решение не отменяет безвиз, а лишь вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки.
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