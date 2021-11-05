ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествия стран: Киев ответил

В ЕС приняли решение из-за эпидемии COVID-19 в Украине / Reuters

Послы Европейского союза исключили Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС.

Причиной стало ухудшение ситуации из-за эпидемии COVID-19, написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Йозвяк сообщил, что послы ЕС в пятницу утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий стран.

Он добавил, что соответствующее решение будет оформлен в начале следующей недели.

Исключение Украины из списка безопасных для путешествия стран: реакция МИД

После того, как ЕС исключит Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествий стран, тотального закрытия границ Евросоюза для украинцев не будет, поскольку это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Реклама

"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев", - написал Кулеба на странице в Twitter.

Читайте такжеЕС передумал исключать Украину из "зеленого" списка для путешествий – журналист

Ранее сообщалось, что ЕС может исключить Украину из перечня стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока, из-за распространения COVID-19. Однако, в МИД Украины утверждают, что тотального закрытия границ не будет.

В случае принятия соответственного решения, ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Кроме того, такое решение не отменяет безвиз, а лишь вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки.

Читайте еще: