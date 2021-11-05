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ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествия стран: Киев ответил

5 ноября 2021, 12:57
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Дмитрий Кулеба оценил вероятность тотального закрытия границ Евросоюза.

Евросоюз
В ЕС приняли решение из-за эпидемии COVID-19 в Украине / Reuters

Послы Европейского союза исключили Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС.

Причиной стало ухудшение ситуации из-за эпидемии COVID-19, написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Йозвяк сообщил, что послы ЕС в пятницу утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий стран.

Он добавил, что соответствующее решение будет оформлен в начале следующей недели.

Исключение Украины из списка безопасных для путешествия стран: реакция МИД

После того, как ЕС исключит Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествий стран, тотального закрытия границ Евросоюза для украинцев не будет, поскольку это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев", - написал Кулеба на странице в Twitter.

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Ранее сообщалось, что ЕС может исключить Украину из перечня стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока, из-за распространения COVID-19. Однако, в МИД Украины утверждают, что тотального закрытия границ не будет.

В случае принятия соответственного решения, ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Кроме того, такое решение не отменяет безвиз, а лишь вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки.

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