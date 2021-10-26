ЕС передумал исключать Украину из "зеленого" списка для путешествий – журналист

ЕС оставит Украину в "зеленом списке" / УНИАН

Евросоюз передумал исключать Украину из так называемого "зеленого списка" – списка стран, гражданам которых рекомендовано открыть границы. По крайней мере, на этой неделе Украина все еще останется в списке.

"Выглядит так, будто Украина останется в европейском списке рекомендованных для путешествий третьих стран и на этой неделе. Но ситуацию нужно отслеживать, поэтому новое предложение может появиться до конца этой недели", – сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

Кстати, раз в неделю в пятницу Евросоюз пересматривает список третьих стран, гражданам которых разрешены поездки по несрочному поводу.

Что этому предшествовало:

Ранее сообщалось, что ЕС может исключить Украину из перечня стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока, из-за распространения COVID-19. Однако, в МИД Украины утверждают, что тотального закрытия границ не будет.

В случае принятия соответственного решения, ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Кроме того, такое решение не отменяет безвиз, а лишь вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки.

В Минкульте рассказали о последствиях низкой вакцинации украинцев

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, из-за низких темпов вакцинации в Украине Европа может максимально ограничить въезд для наших туристов. Ограничения будут продолжаться, пока Украина не достигнет хотя бы близкого к европейскому уровню вакцинации.

Глава Минкульта в качестве примера привел показатели вакцинации в Европе, где привито около 70%, в ОАЭ – 98%, и в Украине – 18%. Что, по его словам, крайне мало. В связи с этим Ткаченко говорит, что украинских туристов будут бояться, а поэтому дабы обезопасить себя Европа может максимально ограничить въезд для наших граждан.