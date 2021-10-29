Украина удержалась в "зеленом списке": ЕС открыл границы для туризма

/ Reuters

Украина осталась в перечне государств, по отношению к гражданам которых постепенно отменяются временные ограничения Европейского союза на путешествия.

Об этом идет речь в обнародованных на официальном сайте ЕС результатах очередного пересмотра перечня государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения.

"В соответствии с рекомендациями по постепенной отмене временных ограничений на несущественные путешествия в Евросоюз, Совет ЕС обновил перечень стран, специальных административных регионов и территориальных образований, для которых ограничения на путешествия должны быть отменены. В частности, в этот список добавлены Аргентина, Колумбия, Намибия и Перу", - говорится в сообщении.

С 28 октября страны-члены ЕС постепенно отменяют ограничения на внешних границах для граждан таких государств:

Аргентина;

Австралия;

Бахрейн;

Канада;

Чили;

Колумбия;

Иордания;

Кувейт;

Намибия;

Новая Зеландия;

Перу;

Катар;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Сингапур;

Южная Корея;

Украина;

Объединенные Арабские Эмираты;

Уругвай;

Китай (при условии взаимности).

Ограничения на путешествия должны также постепенно отменяться для специальных административных регионов Китая: Гонконга и Макао. К таким территориям на особых условиях отнесен также Тайвань.

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Ранее сообщалось, что ЕС может исключить Украину из перечня стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока, из-за распространения COVID-19. Однако, в МИД Украины утверждают, что тотального закрытия границ не будет.

В случае принятия соответственного решения, ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Кроме того, такое решение не отменяет безвиз, а лишь вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки.