Украина удержалась в "зеленом списке": ЕС открыл границы для туризма

Совет ЕС обновил перечень стран, для которых ограничения на путешествия должны быть отменены.
Украина осталась в перечне государств, по отношению к гражданам которых постепенно отменяются временные ограничения Европейского союза на путешествия.
Об этом идет речь в обнародованных на официальном сайте ЕС результатах очередного пересмотра перечня государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения.
"В соответствии с рекомендациями по постепенной отмене временных ограничений на несущественные путешествия в Евросоюз, Совет ЕС обновил перечень стран, специальных административных регионов и территориальных образований, для которых ограничения на путешествия должны быть отменены. В частности, в этот список добавлены Аргентина, Колумбия, Намибия и Перу", - говорится в сообщении.
С 28 октября страны-члены ЕС постепенно отменяют ограничения на внешних границах для граждан таких государств:
- Аргентина;
- Австралия;
- Бахрейн;
- Канада;
- Чили;
- Колумбия;
- Иордания;
- Кувейт;
- Намибия;
- Новая Зеландия;
- Перу;
- Катар;
- Руанда;
- Саудовская Аравия;
- Сингапур;
- Южная Корея;
- Украина;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Уругвай;
- Китай (при условии взаимности).
Ограничения на путешествия должны также постепенно отменяться для специальных административных регионов Китая: Гонконга и Макао. К таким территориям на особых условиях отнесен также Тайвань.
Ранее сообщалось, что ЕС может исключить Украину из перечня стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока, из-за распространения COVID-19. Однако, в МИД Украины утверждают, что тотального закрытия границ не будет.
В случае принятия соответственного решения, ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Кроме того, такое решение не отменяет безвиз, а лишь вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки.