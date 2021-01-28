В ЕС изменили список стран "зеленой зоны": есть ли в нем Украина

Евросоюз, флаг / Reuters

В четверг, 28 января 2021 года, Совет Европейского союза вновь пересмотр список государств, из которых можно приезжать в ЕС во время пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В обновленный вариант списка стран Украина по-прежнему не входит. Россия также не попала в список стран, для которых в Брюсселе планируют постепенно отменять ограничения на поездки в ЕС.

Кроме того, из перечня убрали Японию по причине ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране.

В официальном заявлении Совета ЕС говорится что постепенно будет отменяться ограничения на поездки для жителей Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи,

К тому же, в Брюсселе указывают, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны, согласно действующей рекомендации, расцениваться как резиденты стран ЕС.

"Критерии определения третьих стран, для которых следует снять текущие ограничения на поездки, охватывают, в частности, их эпидемиологическую ситуацию и применяемые меры сдерживания распространения Covid-19, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Принимается во внимание и принцип взаимности", ‒ рассказали еврочиновники.

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