Украина утонет в густом тумане: синоптики предупредили об опасной погоде

День будет по-настоящему осенним / pixabay

В четверг, 4 ноября, по всей Украине ожидается густой туман.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

"Утром 4 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200-500 метров", - сказано в предупреждении.

Кроме того, синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Речь идет о Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, большинстве районов Черновицкой, Волынской, Ривненской и Житомирской областях.

Читайте такжеУкраинцам рассказали, какая погода будет на Новый годТемпература воздуха в среднем по Украине ожидается на уровне +9 градусов ночью и +13 грудусов днем.

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Осадков не прогнозируется, но день будет облачным.

Напомним, ранее в прогнозе погоды на ноябрь говорилось, что наиболее холодно может быть в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах. А теплее всего - в Черновицкой области, центральных, южных регионах и в Крыму.

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