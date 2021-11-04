Украина утонет в густом тумане: синоптики предупредили об опасной погоде

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности.
В четверг, 4 ноября, по всей Украине ожидается густой туман.
Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
"Утром 4 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200-500 метров", - сказано в предупреждении.
Кроме того, синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Речь идет о Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, большинстве районов Черновицкой, Волынской, Ривненской и Житомирской областях.
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Осадков не прогнозируется, но день будет облачным.
Напомним, ранее в прогнозе погоды на ноябрь говорилось, что наиболее холодно может быть в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах. А теплее всего - в Черновицкой области, центральных, южных регионах и в Крыму.
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