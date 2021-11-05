Последний самый теплый день и резкое похолодание - прогноз погоды на выходные в Украине

В последний теплый день осени будет до +17 градусов, прогнозирует синоптик / УНИАН

В Украину идет похолодание, и пятница, 5 ноября, может стать последним самым теплым днем в ближайшей перспективе. Погода в Украине существенно ухудшится на ближайших выходных. В Карпатах возможен снег, на остальной территории пройдут дожди. По утрам страну будут накрывать туманы.

Погода на сегодня

В пятницу, 5 ноября на большей части территории Украины будет еще очень тепло. Столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов, рассказала рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала в комментарии изданию Obozrevatel. Ближайшая ночь также будет теплой.

Сегодня небольшие дожди пройдут в северных и западных областях. С Запада в Украину будет заходить холодный воздух - 5 ноября там будет около +10…+12 градусов.

Погода на выходные 6-7 ноября 2021

С завтрашнего дня температура воздуха начнет плавно снижаться. В субботу и воскресенье по всем областям дневные температуры ожидаются в пределах +10…+12 градусов. В ночные часы похолодает до +4…+6 градусов.

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В субботу возможны дожди в северных и центральных областях. В понедельник погода в Украине будет без существенных осадков по всей территории страны.

При этом в ближайшие дни ночные и утренние туманы будут наблюдаться чаще. Видимость составит до 200-500 метров.

Холода придут с начала новой недели

С 8 ноября синоптик прогнозирует еще более прохладную погоду. Температуры воздуха снизится до +6… +8 градусов в дневные часы. Местами пройдут дожди.

Ночью будут появляться небольшие морозы. С понедельника-вторника в ночные часы столбики термометров покажут около 0 градусов, местами - один-два градуса мороза.

Снега пока что не будет нигде, кроме Карпат.

Погода в Украине в ноябре-декабре

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова рассказала, что холодать "по-зимнему" начнет уже со средины ноября. Температура воздуха постепенно начнет снижаться до минусовых значений. До конца месяца погода выйдет на -10 в северной части страны.

При этом, по ее словам, погода в Украине зимой 2021-22 будет немного мягче, чем в предыдущие годы. На Новый год 2022 будет морозно, выпадет снег, но продержится он недолго.

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