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Тепло будут сменять морозы: чего ждать от погоды в декабре и когда придет зимнее похолодание

5 ноября 2021, 07:50
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В целом, грядущая зима будет немного мягче, чем в предыдущие годы, прогнозирует Вазира Мартазинова. Холодать "по-зимнему" начнет уже со средины ноября.

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На новый год 2022 выпадет снег, прогнозирует синоптик / 1zoom.ru

Погода в Украине зимой 2021-22 будет немного мягче, чем в предыдущие годы. На Новый год 2022 будет морозно, выпадет снег, но продержится он недолго.

Температуры в зимнем сезоне будут неустойчивыми. Сравнительно теплые дни будут сменять морозы и наоборот, спрогнозировала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова, передает Украинское радио.

Когда в Украину придут зимние морозы

Холодать "по-зимнему" начнет уже со средины ноября. Температура воздуха постепенно начнет снижаться до минусовых значений. До конца месяца погода выйдет на -10 в северной части страны.

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что температурные показатели в период перехода осень-зима будут соответствовать климатическим нормам. Зима придет в Украину плавно.

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В частности, ноябрь 2021 в целом будет дождливым и прохладным. Немного потеплеет во второй половине месяца. Потепление будет недолгим. Ближе к концу месяца станет холодно, пойдет мокрый снег.

Погода на Новый год и Рождество 2022

В Украинском гидрометцентре ранее прогнозировали, что погода в Украине на Новый год и Рождество ожидается достаточно холодной. Накануне завершения года холода будут сменяться теплом, однако уже в праздничные дни января ожидается похолодание до -15º. В декабре синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. А вот снежного покрова в новогоднюю ночь, скорее всего, не будет.

Какой будет погода в Украине сегодня, 4 ноября 2021, смотрите на видео:

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