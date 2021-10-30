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Новый год без снега и морозы: Украину в зимние праздники накроют холода

30 октября 2021, 18:10
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Синоптики обещают на Новогодние праздники в Украине очень холодную погоду.

Новый год_Рождество
Синоптики не советуют ждать снега в новогоднюю ночь / Pixabay

Погода на Новый год и Рождество в Украине ожидается достаточно холодной. Накануне завершения года холода будут сменяться теплом, однако уже в праздничные дни января ожидается похолодание до -15º. В декабре синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. А вот снежного покрова в новогоднюю ночь, скорее всего, не будет.

Как сообщает Укргидрометцентр, зима 2021-2022 в Украине преподнесет температурные качели. В декабре ожидаются ледяные дожди и снегопады. Новый год должен быть очень холодным, и, по всей вероятности, бесснежным.

Ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова на пресс-конференции в Укринформе рассказала, что до Нового года ожидаются дожди и мокрый снег. В таких условиях снежного покрова ждать не приходится. Температура будет меняться – от плюсовой до минусовой – однако в начале января ожидается до -15º. Получается, что такой мороз выпадает на новогодние праздники.

Погода в Украине на Новый год

Синоптик Мартазинова говорит, что до Нового года сильных морозов в Украине быть не должно. На Новый год снега не будет, ожидаются холода.

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"Температурный режим будет очень положительный, высокий до Нового года. И все осадки, которые будут проходить, будут в виде дождя и мокрого снега. И получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", - отметила она.

Отметим, в последние несколько лет погода на Новый год сопровождалась мокрым снегом и дождями.

Погода в Киеве на новый год за 3 года / Gismeteo
Погода в Киеве на новогодние праздники / Gismeteo

Прогноз погоды на новогодние праздники

Мартазинова рассказала, что морозы в Украине наступят уже ближе к Новому году. Температура ожидается нестабильная – то тепло, то мороз. В начале январе, на новогодние праздники, похолодает до -15º.

"Самые холодные дни, а это до -15С, попадают на начало января, то есть праздники новогодние будут сопровождаться морозными днями", - уточнила синоптик.

Суровая зима в Украине

Ранее синоптик Виталий Постригань прогнозировал очень холодную зиму в Украине. По его словам, несмотря на тенденцию последних лет, связанную с повышением температуры воздуха в зимний сезон, нельзя исключать холодных периодов с сильными морозами от -20-25º.

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синоптик Погода в Украине
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