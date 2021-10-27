Украинцев напугали морозами до -25º: когда ждать зверского холода

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В ближайшее время погоду в Украине будет определять мощный антициклон, который обусловит отсутствие осадков.

Как пишет синоптик Виталий Постригань в Facebook, ночью прогнозируется 0-5º тепла (местами до 6º мороза), днем 8-13º тепла.

Он подчеркнул, что в этот период предполагается повышенное атмосферное давление.

Суровая зима в Украине: прогноз синоптика

Синоптик также прокомментировал информацию о том, что предстоящая зима в Украине станет "ужасно суровой".

По его данным, пока нет точных расчетов, которые могут подтвердить такой прогноз.

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"Особенностью атмосферной циркуляции нынешней осенью является доминирование северных процессов, поэтому ранние похолодания, заморозки и температурные контрасты. Несмотря на тенденцию последних лет к повышению температуры зимнего сезона, все же зима – холодное время года и остается вероятность нескольких холодных периодов с сильными морозами 20-25º", - добавил Постригань.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября. Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.