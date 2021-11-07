Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в начале недели

Украинцев 8 ноября ждет теплая погода / pixabay

Погода в Украине в понедельник, 8 ноября, будет прохладной и пасмурной. В западных, северных и центральных областях пройдет небольшой дождь, а в горах – снег.

На западе Украины погода 8 ноября будет по-настоящему осенней – 8-10° тепла. Солнце будет лишь изредка появляться из-за облаков, но серьезных осадков не ожидается. На востоке будет несколько теплее – 11-13° тепла, сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

В северных регионах тоже будет прохладно. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-11°. Небольшие дожди возможны в Киеве. Но большинство областей на севере дожди обойдут стороной. На юге будет значительно теплее – от 14 до 16 ° тепла. Но небо тоже окажется в плену облаков. Но, как прогнозируют синоптики, осадков они не принесут.

В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Температура днем будет держаться на уровне +8...+10 °С, а ночью +4...+6 °С.

Погода в городах Украины 8 ноября

Ужгород – +8...+10

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Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +7...+9

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +10...+12

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +9...+11

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +13...+15

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +10...+12

Киев – +8...+10

Погода в Украине в ноябре-декабре

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова рассказала, что холодать "по-зимнему" начнет уже со средины ноября. Температура воздуха постепенно начнет снижаться до минусовых значений. До конца месяца погода выйдет на -10 в северной части страны.

При этом, по ее словам, погода в Украине зимой 2021-22 будет немного мягче, чем в предыдущие годы. На Новый год 2022 будет морозно, выпадет снег, но продержится он недолго.