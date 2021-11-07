Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в начале недели

В Украине завтра, 8 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода.
Погода в Украине в понедельник, 8 ноября, будет прохладной и пасмурной. В западных, северных и центральных областях пройдет небольшой дождь, а в горах – снег.
На западе Украины погода 8 ноября будет по-настоящему осенней – 8-10° тепла. Солнце будет лишь изредка появляться из-за облаков, но серьезных осадков не ожидается. На востоке будет несколько теплее – 11-13° тепла, сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
В северных регионах тоже будет прохладно. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-11°. Небольшие дожди возможны в Киеве. Но большинство областей на севере дожди обойдут стороной. На юге будет значительно теплее – от 14 до 16 ° тепла. Но небо тоже окажется в плену облаков. Но, как прогнозируют синоптики, осадков они не принесут.
В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Температура днем будет держаться на уровне +8...+10 °С, а ночью +4...+6 °С.
Погода в городах Украины 8 ноября
Ужгород – +8...+10
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +7...+9
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +10...+12
Одесса – +14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +14...+16
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – +9...+11
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +13...+15
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +10...+12
Киев – +8...+10
Погода в Украине в ноябре-декабре
Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова рассказала, что холодать "по-зимнему" начнет уже со средины ноября. Температура воздуха постепенно начнет снижаться до минусовых значений. До конца месяца погода выйдет на -10 в северной части страны.
При этом, по ее словам, погода в Украине зимой 2021-22 будет немного мягче, чем в предыдущие годы. На Новый год 2022 будет морозно, выпадет снег, но продержится он недолго.