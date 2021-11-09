Украину накроет ледяная аномалия из Арктики: ударят морозы до -12 градусов – синоптик

В Украине прогнозируется резкое снижение температуры / meteovesti.ru

В Украине прогнозируется резкое снижение температуры в дневное время, рассказали в Укргидрометцентре.

Такая ситуация обусловлена тем, что в Украину движется холодный фронт из северных широт, рассказали синоптики в Facebook.

Уточняется, что холодный воздух распространится и на высоте, и у земной поверхности.

"Именно благодаря такому процессу сегодня на западе и севере страны будем иметь интересный аномальный ход температуры, когда самыми теплыми останутся ночь и утро, а днем температура будет снижаться и держаться низкой. Будем иметь от 6° тепла утренних до 0° поздно вечером, а там и еще ниже", - сказано в сообщении.

Когда и где ударят морозы

В ближайшие дни в Украине существенно похолодает. Особенно холодной будет ночь на среду, когда столбики термометров опустятся до -12°, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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"Уже во вторник большая часть Украины почувствует, что в течение дня температура будет снижаться. К вечеру даже в Киеве ожидаем невысокую температуру. Ночь на среду будет уже с морозом", - предупредила она.

По данным синоптика, по всей Украине в ночь со вторника на среду будет -1°... -8°. В восточных областях даже до -12°. В дневные часы ожидается +5°…+8°, а на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области - до +12°.

Читайте такжеАтака арктического холода: Украину накроет "холодрыга" – синоптикПо словам специалиста, в течение недели преимущественно будет сохраняться погода без осадков, сообщает Obozrevatel.

"Разве что во вторник, 9 ноября, в южной части и восточных областях могут быть умеренные дожди днем и ночью. Лишь в Карпатах, Сумской и Харьковской областях ожидается небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом", - добавила она.

Более спокойная погода без осадков сохранится и 10-12 ноября.

"Но именно на эти дни мы ожидаем похолодание. Будет вторжение холодного арктического воздуха", - добавила Птуха.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождить. "Сухих" дней окажется не так много.

При этом будет наблюдаться плавное снижение температуры, но в конце первой декады, возможно, снова немного потеплеет.

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