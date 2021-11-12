Синоптики назвали дату похолодания в Украине и прихода нового антициклона

Украину накроют туманы / 1zoom.ru

В грядущие выходные Украину окутают туманы и прохладная погода, которые сменятся снегом с дождем.

"В Украину уже подползает ядро ​​антициклона с высоким давлением внутри. Высокое давление приведет к прижатию воздуха к земле, а ночные прояснения приведут к интенсивному ночному охлаждению земной поверхности. Такой осенний процесс создаст занавес из густых туманов практически по всей Украине", - сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко написала в Facebook, что ветер будет слабым и изменчивым, а туманы долго не будут рассеиваться. Особенно густыми они будут в Карпатском регионе.

Видимость начнет ухудшаться уже с сегодняшнего вечера. В отдельных районах Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областей они продержатся целый день.

"Вечером 13 ноября туманная зона сместится к востоку, поэтому в ночь на воскресенье туманы окутают Левобережье, а на остальной территории страны они будут локальными", - сказано в сообщении.

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Также на выходных в Украине ночью будет от 4° тепла до 2° мороза (в долинах Карпат – до 9° мороза, а на высокогорье 0-5° тепла), днем ​​+5+10°, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до +13°.

В Киеве и области 13-14 ноября без осадков, ночью и утром туман, ночью от 3° тепла до 1° мороза; днем 5-7° тепла.

С 15 ноября в большинстве областей ожидается похолодание, а с 19 - дожди и снег.

Напомним, погода в Украине зимой 2021-22 будет немного мягче, чем в предыдущие годы. На Новый год 2022 будет морозно, выпадет снег, но продержится он недолго.

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