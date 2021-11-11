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Вместо морозов – потепление: синоптик рассказал о резком изменении погоды в Украине

11 ноября 2021, 06:53
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Погода сегодня будет солнечной практически на всей территории страны. Теплее всего - в западной части. Там столбики термометров поднимутся до +11.

погода, осень
Погода в Украине резко изменится - станет немного теплее / Фото pixabay.com

На смену морозу, который ударил в Украине в среду, 10 ноября, придет небольшая оттепель. Такой прогноз погоды озвучил синоптик Укргидрометеоцентра.

Так, в четверг, 11 ноября, будет солнечно практически на всей территории нашей страны. Теплее всего сегодня будет в западной части. В Ивано-Франковской, Черновицкой областях столбики термометров поднимутся до +11 градусов днем, ночью похолодает до +5.

На востоке страны сегодня будет холодно. В Харьковской, Луганской областях днем температура воздуха составит около +3, ночью столбики термометров опустятся до -9.

Погода в Киеве в четверг, 11 ноября, будет без осадков. Температура воздуха днем +6...+8 градусов, ночью ожидается небольшой мороз.

Погода в Украине 11 ноября 2021 / meteo.gov.ua

В пятницу, 12 ноября, в основном температуры останутся на уровне предыдущего дня, но в южных областях потеплеет. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях днем около +11, ночью - до 5 градусов выше нуля. Холоднее всего будет в Сумской области. Там синоптик не прогнозирует больше +4 градусов днем.

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Прогноз погоды на 12 ноября / meteo.gov.ua

В субботу, 13 ноября, температура воздуха начнет плавно снижаться. На несколько градусов похолодает практически во всех регионах страны. В восточных областях днем столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов. На западе страны в этот день будет +6...+8. На юге будет сравнительно тепло, +8...+10 градусов. В центре - от +6 до +8. Осадков в этот день не ожидается.

Погода в Украине 13 ноября / meteo.gov.ua

В воскресенье, 14 ноября, на большей территории Украины будет солнечно, однако в западные области придут осадки. Дожди прогнозируются в Ровненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областях, а также на Волыни и Закарпатье. При этом средняя дневная температура по стране составит +6...+8 градусов.

Погода в Украине 14 ноября / meteo.gov.ua

Погода в Украине

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине будет морозной из-за затяжного антициклона. Самым холодным днем и ночью станет среда, 10 ноября.

Между тем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух спрогнозировала, какой будет зима 2021-22 и сколько выпадет снега. По ее словам, грядущая зима будет теплее предыдущих. Средняя температура ожидается на 1-1,5 градуса выше прошлогодней.

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