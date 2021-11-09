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Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает и выпадет снег

9 ноября 2021, 21:50

11 ноября погода немного смягчится, но будет все еще морозно.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине принесет сильные морозы в ближайшие дни из-за затяжного антициклона.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, самым холодным днем и ночью станет среда, 10 ноября.

"Погоду на территории Украины будет формировать антициклон TILDA, поэтому, как мы знаем, на осадки рассчитывать не стоит. Также при отсутствии значительной облачности температурные отметки существенно снизятся", - заявили в гидрометцентре.

Температура ночью -4... -9 градусов, на юге от -3 до +2. Днем по стране +3+8 градусов, на Закарпатье до +11.

Уже 11 ноября погода немного смягчится, но будет все еще морозно, однако без осадков.

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Первый атмосферный фронт в ближайшей перспективе ожидается лишь в воскресенье, 14 ноября. Ночные морозы отступят.

Потепления в конце недели, нас ждут "погодные" качели, но больше +5 градусов температура повышаться не будет.

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Напомним, в Украину идет арктическая воздушная масса, которая несет за собой существенное похолодание. Синоптики прогнозируют морозы, но без осадков.

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