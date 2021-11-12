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Ледяной прогноз погоды на Новый год 2022: Украину серьезно заморозит, но снега не будет

12 ноября 2021, 07:36
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Ближе к праздникам придет похолодание, а потом температура немного повысится. В следующий раз морозы накроют Украину в феврале.

Новый год_Рождество
Снежный покров не успеет лечь до нового года, прогнозирует синоптик / Pixabay

Погода в Украине на Новый год 2022 будет морозной, но на снег можно не надеяться. Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, температура воздуха в отдельные дни может опуститься до -15 градусов, передает Укринформ.

"Температурный режим будет очень положительным, высоким до Нового года. И все осадки, которые пройдут, будут в виде дождя и мокрого снега. И выходит, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", – отметила Мартазинова.

В конце ноября – начале декабря средняя температура воздуха в Украине составит около пяти градусов. Под Новый год 2022 придет похолодание, а потом температура немного поднимется. Следующее значительное похолодание следует ожидать в феврале.

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Читайте такжеУкраину в ноябре завалит снегом и ударит крепкий мороз - синоптик"Очень холодные дни – это когда -10°С – мы должны увидеть в начале декабря. Также резкое понижение температуры, морозные дни мы увидим ближе к Новому году", - прогнозирует синоптик.

В праздничные дни перед Новым годом и сразу после температура воздуха будет колебаться – ожидается то мороз, то тепло.

"Самые холодные дни, а это до -15°С, выпадают в начале января, то есть новогодние праздники будут сопровождаться морозными днями", - сказала Мартазинова.

В общем, по прогнозу синоптика, зима будет продолжительной, а температурный режим неустойчивым. Что же касается февраля, то месяц будет холодным, однако теплее, чем в прошлом году.

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