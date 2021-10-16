Мягкая зима и бесснежный Новый год: синоптик уточнила прогноз погоды для Украины на пару месяцев

Новогодняя ночь будет морозной, но без снега / Фото Reuters

Зима 2021-2022 в Украине будет мягче, чем прошлогодняя. Будут и морозные дни, но обойдется без обильных снегопадов. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, погода в Украине зимой будет непостоянной. Температура воздуха начнет постепенно снижаться в середине ноября. В конце месяца прогнозируется до -10 градусов. При этом первые заморозки до -8 градусов могут быть уже во второй половине октября, передает Новое время.

Какой будет погода в Украине на Новый год 2022

На Новый год ожидается минусовая температура, но устойчивого снежного покрова не будет, прогнозирует Мартазинова.

Тем временем народный синоптик Леонид Горбань говорил, что 31 декабря и первые дни января 2022 принесут потепление, но продлится оно недолго.

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"Мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, потом потеплеет", - прогнозировал синоптик.

К слову, научный руководитель российского гидрометцентра Роман Вильфанд развенчал народную примету, которая гласит, что если осенью гроздья рябины "очень красные", значит зима будет морозной.

"За 100-110 лет мы с биологами собрали данные, когда была красная рябина и приводило ли это к морозам. Оказалось, что нет. Были зимы и теплые… Такое доверие к приметам необоснованно. Мы это проверили", - сказал Вильфанд.

Он также отметил, что примета о том, что после суровой зимы будет жаркое лето, также не подтвердилась.

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