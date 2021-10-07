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Синоптик опроверг популярную примету о морозной зиме

7 октября 2021, 05:08
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В народе говорят, что если осенью гроздья рябины "очень красные", значит зима будет морозной. Оказалось, что все не так однозначно.

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Синоптик опроверг примету о связи "очень красной" рябины и морозной зимы / Фото pixabay.com

Народная примета гласит, что если осенью гроздья рябины "очень красные", значит зима будет морозной. Оказалось, что эта теория абсолютно несостоятельна.

Научный руководитель российского гидрометцентра Роман Вильфанд, рассказал РИА Новости, что биологи проанализировали данные за много десятков лет.

"За 100-110 лет мы с биологами собрали данные, когда была красная рябина и приводило ли это к морозам. Оказалось, что нет. Были зимы и теплые… Такое доверие к приметам необоснованно. Мы это проверили", - сказал Вильфанд.

Он также отметил, что примета о том, что после суровой зимы будет жаркое лето, также не подтвердилась.

Какой будет погода в Украине зимой 2021-22

Глобальное потепление не может отменить смену сезонов, поэтому холодные зимы в Украине не исчезнут. В частности, зима 2021-2022 будет характеризоваться перепадом температур, рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов в Украинском гидрометинституте НАН (УкрГМИ) Вазира Мартазинова.

Погода в Украине зимой 2021-22 будет холодной, впрочем ожидаются и периоды потепления. Украинцам стоит готовиться к ледяным дождям в декабре, снегопадам и сильным морозам - в феврале. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

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