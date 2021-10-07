Синоптик опроверг популярную примету о морозной зиме

Синоптик опроверг примету о связи "очень красной" рябины и морозной зимы / Фото pixabay.com

Народная примета гласит, что если осенью гроздья рябины "очень красные", значит зима будет морозной. Оказалось, что эта теория абсолютно несостоятельна.

Научный руководитель российского гидрометцентра Роман Вильфанд, рассказал РИА Новости, что биологи проанализировали данные за много десятков лет.

"За 100-110 лет мы с биологами собрали данные, когда была красная рябина и приводило ли это к морозам. Оказалось, что нет. Были зимы и теплые… Такое доверие к приметам необоснованно. Мы это проверили", - сказал Вильфанд.

Он также отметил, что примета о том, что после суровой зимы будет жаркое лето, также не подтвердилась.

Какой будет погода в Украине зимой 2021-22

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