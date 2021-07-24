Много снега, сильные морозы и ледяные дожди: синоптик дал подробный прогноз погоды на зиму 2021

Погода в Украине зимой будет контрастной / Reuters

Погода в Украине зимой 2021-22 будет холодной, впрочем ожидаются и периоды потепления. Украинцам стоит готовиться к ледяным дождям в декабре, снегопадам и сильным морозам - в феврале.

Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань в интервью изданию Сегодня.

Горбань прогнозирует, что в первой декаде декабря 2021 будут морозы и ледяные дожди, а во второй — небольшой снег. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами.

Традиционно после Нового года прогнозируют потепление, говорит синоптик. В январе 2022 настоящая зима с морозом и снегом начнется на Старый новый год и продлится до Крещения, 19 января. После этого снова потеплеет.

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Февраль 2022 традиционно будет с сильными морозами.

"Снега также будет много, ближе к концу зимы возможные снежные бураны", — прогнозирует народный синоптик.

В то же время Горбань отметил, что сейчас подробные расчеты делать рано, они возможны не ранее, чем через три месяца.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.