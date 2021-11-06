Погода в Украине: солнечно днем, а ночью заморозки

Погода в Украине 7 ноября - мороз и дожди / pixabay

В воскресенье, 7 ноября, погода в Украине местами ухудшится - так, в Карпатах днем ожидается небольшой дождь, а ночью на Прикарпатье – мороз до -6 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в среднем от +4 до -1, днем 7-12 градусов. Теплее всего в воскресенье будет в южных регионах – до +15.

В Киеве 7 ноября будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем поднимется до +9+11, ночью +2+4.

Погода в Украине в ноябре-декабре

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова рассказала, что холодать "по-зимнему" начнет уже со средины ноября. Температура воздуха постепенно начнет снижаться до минусовых значений. До конца месяца погода выйдет на -10 в северной части страны.

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При этом, по ее словам, погода в Украине зимой 2021-22 будет немного мягче, чем в предыдущие годы. На Новый год 2022 будет морозно, выпадет снег, но продержится он недолго.

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