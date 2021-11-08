8 ноября – День первых признаков зимы: какой будет погода в Украине этой зимой - морозы и снегопады

Прогноз погоды на зиму 2022 в Украине / ua.depositphotos.com/

8 ноября в народе отмечают День первых признаков зимы. Холодная пора года окончательно вступает в свои права, окутывая землю морозной свежестью. Когда стоит ожидать первого снега и насколько холодной будет зима 2021-2022, разобрался Главред.

О том, какая погода будет ожидать украинцев в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Ноябрь начнется дождем, а закончится снегом: синоптик уточнил погоду в Украине на месяц.

Прогноз погоды в Украине на зиму 2022

Синоптики предупреждают о том, что зима в Украине будет холодная, однако Новый год 2022 будем встречать без снега. Согласно прогнозу заведующей отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вазиры Мартазиновой погода зимой не будет отличаться устойчивостью.

Она отметила, что температура воздуха уже со средины ноября будет существенно понижаться, а концу месяца достигнет "зимних" показателей. Возможно резкое похолодание до -8°С, а в некоторых северных областях до – 10 градусов.

Новый год будем встречать в морозе. Но ожидать устойчивого снежного покрова не следует, - рассказала синоптик. Реклама

Мартазинова подчеркнула, что украинцам следует приготовиться к более длительному зимнему периоду с меньшим количеством оттепелей.

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Какой будет зима 2021-2022 в Украине

Народный синоптик Леонид Горбань предсказал, что зима 2021-2022 будет холодной и суровой. Он отметил, что уже в начале зимы, в первой декаде декабря существенно похолодает. Возможны ледяные дожди. В течение следующих двух недель стоит ожидать небольшого снега. В конце декабря в Украину придет настоящая зима с морозами и снегом.

В начале января придет потепление, однако уже после 14 числа ударят морозы, которые продержатся до Крещения – 19 января. После чего температура воздуха опять будет повышаться.

Горбань подчеркивает, что к настоящим лютым морозам необходимо готовиться в феврале. К тому же, конец месяца удивит снежными бурями и сильными снегопадами.